Про це заявив експосол США в Україні Джон Гербст

Конгрес США здатний змусити Байдена посилити санкції щодо Північного потоку-2. Про це заявив експосол США в Україні Джон Гербст.

За його словами, Сенат має всі важелі для цього та підтримку конгресменів. Крім того, в самому американському уряді є люди, які розуміють, що виключення із санкцій компанії-оператора проєкту було "жахливою помилкою". Тож вони можуть порадити американському Президенту "вчинити правильно".