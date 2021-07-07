У США можуть змусити Байдена посилити санкції щодо "Північного потоку-2" [ Редактировать ]
Конгрес США здатний змусити Байдена посилити санкції щодо Північного потоку-2. Про це заявив експосол США в Україні Джон Гербст.
За його словами, Сенат має всі важелі для цього та підтримку конгресменів. Крім того, в самому американському уряді є люди, які розуміють, що виключення із санкцій компанії-оператора проєкту було "жахливою помилкою". Тож вони можуть порадити американському Президенту "вчинити правильно".
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