Впораємося і без грошей МВФ. Для української економіки не критично залишитися до кінця року без траншу міжнародного валютного фонду. Про це, виступаючи на Всеукраїнському форумі "Україна 30", заявив перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки Олексій Любченко.

Утім, остаточно від грошей Фонду Україна відмовлятися не збирається. Саме зараз у Вашингтоні міністр фінансів Сергій Марченко домовляється про чергові 700 мільйонів доларів. А отримати їх Київ планує до кінця року. Огляд новин економіки - далі у випуску.

В Україні злетять ціни на яйця. У серпні спрогнозували аналітики Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу". Ціна за десяток може сягнути 40 гривень. Зараз у середньому до 30. Причина здорожчання - скорочення виробництва на рекордних 25 відсотків.

Такі дані: за січень-травень. А все через подорожчання пшениці та кукурудзи - основного корму курей. А ще падіння експорту. За 5 місяців майже вдвічі. Від початку року в Україні істотно подорожчали овочі, олія, цукор. А нещодавно ще й хліб, крупи та м'ясо.

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Перші торговельні площі вокзалів пустили з-під молотка. Усього 18 місць "Укрзалізниця" віддала в оренду підприємцям. Про це повідомляє пресслужба компанії. На станціях Дніпро-Головний, Запоріжжя-1 та Хмельницький.

Переможці торгів там розмістять, зокрема, банкомати, платіжні термінали, кавомати та невеликі магазинчики. У компанії зазначили, підприємцям довелося поборотися за право заробляти. Від початку торгів стартова ціна за лот зросла майже вдвічі. Відтак оренда на місяць коштуватиме до ста восьми тисяч гривень за місце. Нагадаю, "Укрзалізниця" планує заробляти понад 100 мільйонів гривень на рік саме з оренди. Місця здаватимуть на 24 вокзалах країни.

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На Черкащині запустили найбільшу в області сонячну електростанцію у селі Вітове. Про це повідомили в Черкаській обласній державній адміністрації. Потужність станції - 55 мВт (мегават), а загальна площа понад 80 гектарів, це як 36 футбольних полів. На території станції розміщені понад 60 тисяч сонячних панелей. Вартість такої СЕС майже 2 мільярди гривень. Кошти на "зелений" проєкт дали норвезькі інвестори. Це вже друга сонячна електростанція збудована в області за гроші норвежців.

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Зарплата в конвертах. Сільське господарство та будівництво - галузі, де українці найчастіше отримують "сірі" виплати. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки Олексій Любченко, в межах Всеукраїнського форуму "Україна 30".

Любченко нагадав, що з метою детінізації бізнесу з початку 2016-го влада суттєво зменшила ставку єдиного соціального внеску. Відтак, бізнес отримав змогу збільшити та легалізувати заробітну платню. Однак цього не сталося.