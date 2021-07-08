Космический телескоп NASA Kepler обнаружил четыре загадочные "свободно плавающие" планеты. Они находятся одни в глубоком космосе и не связаны ни с одной звездой-хозяином, сообщает Daily Mail.

Отмечается﻿, что эти планеты были найдены на основе метода гравитационного микролинзирования. Он основывается на случайных событиях, когда с определенной точки зрения одна звезда проходит впереди другой звезды.

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По словам экспертов, планеты, возможно, изначально сформировались вокруг звезды-хозяина, а затем были выброшены гравитационным притяжением других, более тяжелых планет в системе. Звезда-хозяин, вероятно, все еще ярко горит в космосе, но только с меньшим количеством планет на ее орбите.

Ученые предполагают, что четыре обнаруженные планеты имеют массу, аналогичную массе Земли. Автор исследования профессор Иэн Макдональд из Университета Манчестера рассказал, что не знает точно, как далеко находятся эти "изгои".

"Они не среди ближайших звезд, но ближе, чем центр нашей Галактики. Точнее всего будет сказать, что они находятся на расстоянии нескольких тысяч световых лет от нас", - отметил он.

Ранее мы писали о том, что "марсианский" вертолет совершил облет Красной планеты.

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