NASA перенесло повернення Dragon на Землю [ Редактировать ]
NASA перенесло дату повернення корабля Dragon на Землю. Усе через погані погодні умови - на США насувається шторм "Ельза". Негода вже наробила лиха на Кубі та Домінікані.
Політ мав відбутися сьогодні, проте Dragon прибуде завтра. Корабель доставить результати досліджень космічної станції.
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