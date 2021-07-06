Китай отправил в космос экипаж для строительства орбитальной станции (видео)

Китай запустил к своей строящейся орбитальной станции "Тяньгун" ("Небесный дворец") пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя астронавтами на борту. В 2021-22 годах Китай планирует осуществить 11 миссий и отправить в космос 12 человек. В основном они будут задействованы в строительстве орбитальной станции