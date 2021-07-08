На Гаити задержали еще двух подозреваемых в убийстве президента [ Редактировать ]
На Гаити правоохранители задержали еще двух подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза. Власти допускают, что еще несколько убийц могут находиться на свободе.
Об этом сообщает издание Haiti24.
"Национальная полиция Гаити арестовала в этот четверг еще двух членов группировки, убивших Жовенеля Мойса. Таким образом, число арестованных мужчин достигло восьми человек", - говорится в сообщении.
Напомним, президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля в ходе вооруженного нападения на его резиденцию. Также сообщалось, что первая леди президента Гаити скончалась от ранений.
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