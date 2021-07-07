Первая леди президента Гаити скончалась от ранений [ Редактировать ]
Жена убитого президента Гаити Жовенеля Моиза скончалась от полученных ран. В ночь на среду на их резиденцию напали неизвестные.
Об этом сообщает портал Diario Libre.
Сообщается, что информацию о смерти первой леди Мартин Моиз подтвердил президент Олимпийского комитета Гаити Ханс Ларсен.
Отметим, президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми, которые напали на его резиденцию в районе Пелерин в Порт-о-Пренсе. Его супругу госпитализировали с огнестрельными ранениями, но, как оказалось, спасти ее не удалось.
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