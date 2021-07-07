Жена убитого президента Гаити Жовенеля Моиза скончалась от полученных ран. В ночь на среду на их резиденцию напали неизвестные.

Об этом сообщает портал Diario Libre.

Сообщается, что информацию о смерти первой леди Мартин Моиз подтвердил президент Олимпийского комитета Гаити Ханс Ларсен.

Отметим, президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми, которые напали на его резиденцию в районе Пелерин в Порт-о-Пренсе. Его супругу госпитализировали с огнестрельными ранениями, но, как оказалось, спасти ее не удалось.