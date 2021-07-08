Жену убитого президента Гаити доставили в США [ Редактировать ]
Жену убитого президента Гаити Жовенеля Моиза доставили на лечение в США. Она получила несколько огнестрельных ранений в ходе нападения на их резиденцию.
Сообщается, что Мартин Моиз эвакуировали в Южную Флориду. Ее доставили в в мемориальную больницу Джексона в стабильном, но критическом состоянии с огнестрельными ранениями рук и бедра.
The wounded first lady of Haiti, Martine Moïse, was flown to the U.S. for treatment following the assassination of President Jovenel Moïse.— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 8, 2021
4 suspected killers were fatally shot by police and 2 others were arrested, AP reports citing Haiti police https://t.co/JBo84S5zrf pic.twitter.com/jgQn3hb8Ju
Напомним, президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля в ходе вооруженного нападения на его резиденцию. Также сообщалось, что первая леди президента Гаити скончалась от ранений.
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