Жену убитого президента Гаити Жовенеля Моиза доставили на лечение в США. Она получила несколько огнестрельных ранений в ходе нападения на их резиденцию.

Сообщается, что Мартин Моиз эвакуировали в Южную Флориду. Ее доставили в в мемориальную больницу Джексона в стабильном, но критическом состоянии с огнестрельными ранениями рук и бедра.

The wounded first lady of Haiti, Martine Moïse, was flown to the U.S. for treatment following the assassination of President Jovenel Moïse.



4 suspected killers were fatally shot by police and 2 others were arrested, AP reports citing Haiti police https://t.co/JBo84S5zrf pic.twitter.com/jgQn3hb8Ju