Монетизація пільг в Україні: експерт назвав потенційні проблеми [ Редактировать ]
В четвер, 8 липня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів про можливі проблеми, до яких призведе монетизація пільг в Україні.
"Відповідальність влада скидає на органи місцевого самоврядування. При чому, вони так пишуть, що органи місцевого самоврядування можуть виплачувати грошову компенсацію по можливостям місцевого бюджету, за наявністю коштів у місцевому бюджеті", - сказав він.
Це можливо, якщо це таке місто, як Київ, чи там успішна якась громада. А якщо віддалена, а якщо немає грошей? Що тоді робить? То тоді великі категорії громадян залишаються з нічим. Вже по цьому посвідченню безплатно не проїдеш.
Також він додав, що "є категорії людей, які й так рідко кудись виїздять, а тепер вони взагалі стануть прив'язані до власного дому і нікуди не зможуть їздить.
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