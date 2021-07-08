В четвер, 8 липня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів про можливі проблеми, до яких призведе монетизація пільг в Україні.

"Відповідальність влада скидає на органи місцевого самоврядування. При чому, вони так пишуть, що органи місцевого самоврядування можуть виплачувати грошову компенсацію по можливостям місцевого бюджету, за наявністю коштів у місцевому бюджеті", - сказав він.

Це можливо, якщо це таке місто, як Київ, чи там успішна якась громада. А якщо віддалена, а якщо немає грошей? Що тоді робить? То тоді великі категорії громадян залишаються з нічим. Вже по цьому посвідченню безплатно не проїдеш.

Також він додав, що "є категорії людей, які й так рідко кудись виїздять, а тепер вони взагалі стануть прив'язані до власного дому і нікуди не зможуть їздить.

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