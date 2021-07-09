Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы - СМИ [ Редактировать ]
Власти Гаити задержали двух американцев, которые могли иметь отношение к убийству президента Жовенеля Мойза. Его убили в собственной резиденции.
Речь идет об американцах гаитянского происхождения, а один из них - бывший охранник канадского посольства в Порт-о-Пренсе.
Между тем представитель Госдепа Нед Прайс ответил, что видел публикации на эту тему, но пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть такие данные.
Напомним, президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля в ходе вооруженного нападения на его резиденцию. Также сообщалось, что первая леди президента Гаити скончалась от ранений.
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