Власти Гаити задержали двух американцев, которые могли иметь отношение к убийству президента Жовенеля Мойза. Его убили в собственной резиденции.

Речь идет об американцах гаитянского происхождения, а один из них - бывший охранник канадского посольства в Порт-о-Пренсе.

Между тем представитель Госдепа Нед Прайс ответил, что видел публикации на эту тему, но пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть такие данные.

Напомним, президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля в ходе вооруженного нападения на его резиденцию. Также сообщалось, что первая леди президента Гаити скончалась от ранений.

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