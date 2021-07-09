На Франківщині шахраї викрали 120 гектарів землі [ Редактировать ]
Слідчі ДБР викрили шахрайську схему з приватизації понад 120 гектарів землі в Івано-Франківській області. злочинці виділяли наділи на підставних осіб і використовували гектари на власний розсуд.
Під фіктивну приватизацію потрапила територія лісового та природно-заповідного фонду. Під час обшуку виявили комп'ютерну техніку та електронні носії інформації, що підтверджують злочинну діяльність.
Ольга Чиканова, речниця ДБР:
Встановлено що працівники Держгеокадастру Встановлено, що посадовці Держгеокадастру у змові з керівниками приватних проектних організацій протягом 2019-2021 років приймали незаконні рішення щодо виділення та приватизації земельних ділянок поруч із шістьма населеними пунктами.
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