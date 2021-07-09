Хорватський художник малює дивовижні візерунки на піску. Помилуватися ними можна лише кілька годин - допоки їх не змиє приплив. Що хоче донести своєю творчістю? Розповість Ольга Жидецька.

Дивовижні переплетіння ліній, що шикують у танок геометричні фігури. Незвичайні малюнки на омитому припливом піску в дельті річки Неретви креслить хорватський митець Нікола Фалер. Замість пензля - віяльні граблі. Ескіз майбутнього зображення тримає в уяві. На роботу має лише кілька годин - адже потім вода змиває візерунки. У скороминущості своїх витворів автор вбачає особливу філософію.

Нікола Фалер, митець:

Робота зникає, море її стирає. Наступного дня для малювання доступна нова поверхня, тож творчість ніколи не закінчується. Я щороку удосконалююсь. У Осієку, звідки я родом, я теж малюю на піску. Вишуковую підходящі місцини весь рік. Такі, де рівень води падає. Це прекрасно, адже ти можеш малювати щоранку.

Працює митець натхненно і впевнено. Велетенські зображення дихають спокоєм і гармонією. Ідеї та натхнення скульптор за фахом черпає з традицій сакральної геометрії, що сягає корінням у буддизм, християнство та індуїзм. На узбережжя Адріатики Нікола Фалер приїздить щоліта. Він - шанований гість тамтешнього мистецького фестивалю Дзен Опузен. На нього запрошують незвичних художників та музикантів.

Іван Анчич, директор фестивалю:

Сьомий фестиваль уже позаду. У ньому взяли участь 10 художників з різних країн Європи. За три дні ми розмалювали понад 600 квадратних метрів фасадів. Нікола Фалер щороку малює прекрасні мандали у витоку річки Неретви, і щороку він дивує нас.

На наступний рік Нікола Фалер планує влаштувати власний фестиваль - дитячий. На ньому мріє допомогти малечі втілити на піску найдивовижніші фантазії.