Вакцинация CoronaVaс: получившим прививку пообещали сертификаты [ Редактировать ]
В пятницу, 9 июля, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинцы, которые прошли полный курс прививок вакциной CoronaVac, смогут получить международное свидетельство о вакцинации.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Документ соответствует международным медико-санитарным нормам.
Получить его можно у семейного врача.
Также министр отметил, что политики и дипломаты делают все возможное, чтобы граждане, привитые вакциной CoronaVac, могли путешествовать по миру.
Сейчас МИД Украины в сотрудничестве с Минздравом и Минцифрой проводят переговоры со странами о взаимном признании международных документов об иммунизации от COVID-19.
Там также отмечается, что вся актуальная информация для путешествий украинцев за границу доступна на онлайн карте МИД.
Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin способна на 77,8% защитить человеческий организм от инфицирования. Новая фаза исследований станет последней. Известно, что препарат также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.
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