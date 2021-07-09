Сайт Военно-морских сил Украины 9 июля взломали хакеры. Вместо новостей на главной странице размещена фотография Джокера из одноименного фильма и одинаковый текст:

Взял попользоваться ваш сайт на время учений (Sea Breeze 2021 - ред.). Вдруг все не знают, кто приехал, так я списки выложу всех участников "морского боя".

В настоящий момент ресурс (navy.mil.gov.ua) недоступен, при попытке зайти на сайт navy.mil.gov.ua появляется "ошибка 404".

На Telegram-канале "Джокер ДНР" появился следующий текст:

Я решил посмотреть, как проходят учения украинцев и НАТО. Поэтому, мне пришлось забрать сайт Военно-морских сил Украины с некоторыми другими ресурсами, под свой контроль. Оказывается, к сайту было привязано интернет-облако с секретными документами об этих учениях и списками их участников, в том числе и иностранцев. Хочу, чтобы весь мир знал, что каждый, кто будет сотрудничать с Украиной, получит только неприятности и унижения.

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Хакеры опубликовали документы ряда иностранных военных, которые принимают участие в учениях, и секретные документы.

Как сообщали "Подробности", 6 июля в результате хакерской атаки несколько часов не работали сайты Офиса президента, СБУ и МВД.