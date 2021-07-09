В пятницу, 9 июля, возле побережья индонезийского острова Сулавеси произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Его магнитуда составила 5,6 баллов по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения располагался в 202 км к юго-западу от столицы индонезийской провинции Северный Сулавеси Манадо и в 99 км к юго-востоку от провинции Горонтало, находящейся на острове.

Очаг землетрясения залегал на глубине 102 км.

При этом издание НСН сообщает, что информации о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее мы писали, что в японской префектуре Фукусима зафиксировали повторное землетрясение магнитудой 5,2. этот землетрясение могло быть афтершоком большого землетрясения 2011 года. Тогда от последствий погибли более 15 тысяч человек.

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