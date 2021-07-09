У побережья Индонезии произошло мощное землетрясение [ Редактировать ]
В пятницу, 9 июля, возле побережья индонезийского острова Сулавеси произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Его магнитуда составила 5,6 баллов по шкале Рихтера.
Эпицентр землетрясения располагался в 202 км к юго-западу от столицы индонезийской провинции Северный Сулавеси Манадо и в 99 км к юго-востоку от провинции Горонтало, находящейся на острове.
Очаг землетрясения залегал на глубине 102 км.
При этом издание НСН сообщает, что информации о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее мы писали, что в японской префектуре Фукусима зафиксировали повторное землетрясение магнитудой 5,2. этот землетрясение могло быть афтершоком большого землетрясения 2011 года. Тогда от последствий погибли более 15 тысяч человек.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 9 июля, на 171 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский произошо ДТП
Вони збували фальшиві банкноти, які надходили в Україну з-за кордону, нижче номінальної вартості. Співробітники СБУ затримали організатора та одного з учасників угруповання
Атракціон не мав права на роботу, а електроенергію підприємці просто крали - хто за це відповість?
В інфекційному відділені опинилися 12 підлітків і один дорослий - чим отруїлися і як почуваються зараз?
На Дніпропетровщині майже добу шукали чоловіка, який заради помсти колишній подрузі напав із ножем на двох її дітей - де ховався і що розповів поліції?