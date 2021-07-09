Здолати бідність... підвищенням податків! Депутати внесли зміни в податковий кодекс. Щоправда, у першому читанні. Але якщо законопроєкт ухвалять у цілому, то серед іншого - вже восени може подорожчати... нерухомість! Чому і на скільки?

Новенька, простора й така омріяна. Власна квартира. От тільки ціна на неї зростає швидше за новобудови в столиці. А далі - більше. Бо депутати в першому читанні ухвалили податкові зміни, які можуть це зростання значно прискорити.

Лариса Ставинога, віцепрезидент Спілки нерухомості України:

Первичный рынок в один день может подорожать на 20% автоматом.

І все - через пропозицію скасувати ПДВ-пільги для забудовників. Бо зараз 20% податку на додану вартість вони не сплачують. Торкнуться нововведення й фізосіб. З продажу третьої квартири за рік доведеться віддати державі 18%.

Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики:

Можете запитати у телеглядачів, а скільки з них продали протягом минулого 2020 року три та більше квартири?

Та кінцевий рахунок, упевнені експерти, виставлять однаково - покупцю.

Если говорить об этой квартире - площадь этой квартиры - 44 квадратных метра, это "вторичка", это новострой, но это уже квартира с правом собственности.

Олександр інвестує в нерухомість. Купує квартири в будинках на стадії "котловану", а після введення в експлуатацію перепродає готові оселі.

Олександр Примак, інвестує в нерухомість:

Человек, который покупает себе - он без проблем может пойти в отдел продаж и купить квартиру, но проблема в том, что восемь из десяти покупателей не хотят такую квартиру, они хотят квартиру с правом собственности.

Аби мінімізувати ризики. Хоча й коштує це - більше. А буде ще дорожче. Зростання ціни на будматеріали цього року вже вдарило по вартості житла, - каже Олександр. Якщо ж запровадять податкові зміни, то це ще плюс 10-15% до ціни.

Олександр Примак, інвестує в нерухомість:

Это негативно отразится и на продажах застройщиков и на рынке недвижимости в целом. Инвестор эту квартиру не получил в подарок, он за нее заплатил определенную сумму денег и продает. Это "икс" денег, которые он вложил и плюс "игрек", которые он заработал, давайте тогда введем уже 18 процентов на этот "игрек"?

А парламентарії кажуть: новий закон - не про збільшення податків, а про рівність в оподаткуванні.

Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики:

Це усунення тих нерівностей та диспропорцій в оподаткуванні, які умисно створювалися великим та надвеликим бізнесом в Україні. Це про ті резерви, які сьогодні не отримують вчителі, не отримують медики, не отримують пенсіонери внаслідок того, що ці доходи отримують топ-найбагатших людей держави.

На думку влади, нововведення допоможуть побороти "схеми" забудовників, які ухиляються від сплати податків. Але експерти впевненні - зміни вдарять насамперед по інвесторах та покупцях.

Тетяна Острікова, експертка з економічних питань:

Є так, що на фізичних осіб оформляють велику кількість житла, потім продають з фізичних осіб і уникають, чи там зменшують суми податків. Але ж вам відомо, які будівельні компанії працюють так, тому ідіть і донараховуйте їм податки, перевіряйте їх, не треба підвищувати податки абсолютно для всіх, хто інвестує в будівництво.

До того ж норма про сплату 20% ПДВ суперечить договору з ЄС, - каже економістка Тетяна Острікова.

Тетяна Острікова, експертка з економічних питань:

Операції з постачання житла не можуть оподатковуватись ПДВ на загальних підставах, але чомусь Уряд вирішив якось проігнорувати положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і не звертати увагу на те, що написано в європейських директивах із зазначеного питання.

Фахівці запевняють: попит на нерухомість - за будь-яких змін однаково залишиться доволі високим. Але радять: з покупкою квартири - не затягувати.

Лариса Ставинога, віцепрезидент Спілки фахівців із нерухомого майна України:

Не стоит это откладывать в долгий ящик, потому что дальше цены растут еще больше. Какой период роста цен - мы прогнозировать не можем, поэтому если стоит задача в семье приобретать - приобретайте!

Чи запрацюють податкові новації, стане відомо наступного тижня. Коли депутати голосуватимуть законопроєкт 5600 у другому читанні.