В пятницу, 9 июля, президент США Джо Байден, провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Белый дом.

Лидеры государств уделили внимание кибератакам, которые в последнее время совершили российские хакеры на США.

Байден обратил внимание на необходимость того, чтобы Путин принял меры для прекращения деятельности хакеров-вымогателей, действующих с территории России.

Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты сделают все необходимые действия для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры перед лицом этого непрерывного вызова.

Также президенты США поговорили о возобновлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии, решение о котором сегодня приняли в Совете безопасности ООН.

Ранее мы писали о том, что в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин дал брифинг по итогам. Также мы писали о том, что Байден предъявил Путину две темы в ультимативной форме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.