Хакеры атакуют США : Байден призвал Путина принять меры [ Редактировать ]
В пятницу, 9 июля, президент США Джо Байден, провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Белый дом.
Лидеры государств уделили внимание кибератакам, которые в последнее время совершили российские хакеры на США.
Байден обратил внимание на необходимость того, чтобы Путин принял меры для прекращения деятельности хакеров-вымогателей, действующих с территории России.
Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты сделают все необходимые действия для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры перед лицом этого непрерывного вызова.
Также президенты США поговорили о возобновлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии, решение о котором сегодня приняли в Совете безопасности ООН.
Ранее мы писали о том, что в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин дал брифинг по итогам. Также мы писали о том, что Байден предъявил Путину две темы в ультимативной форме.
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