Сам прийшов до суду, і сам з нього зник. У Харкові з-під варти втік іноземець, коли почув рішення суду - арешт. Втікача й досі не знайшли, а прокуратура та суд сперечаються - хто мав стежити за підозрюваним.

У чому ж звинувачувала громадянина Туреччини українська Феміда? І що саме сталося в залі суду?

На лаві підсудних - громадянин Туреччини. Чоловіка затримали на прохання німецьких поліцейських і той перебував під нічним арештом. Напередодні сам прийшов до Харківського апеляційного суду, де розглядали апеляцію на обраний йому запобіжний захід.

Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області:

Громадянин Туреччини, щодо якого Німеччина направлено запит на його екстрадицію, у зв'язку з тим, що його підозрюють у шахрайських діях в особливо великих розмірах. Щодо нього в апеляційному суді розглядався запобіжний захід.

Колегія суддів близько шостої вечора ухвалила рішення: громадянина Туреччини взяти під варту. Усі учасники процесу рішення вислухали й вийшли із зали в коридор.

Євгенія Бондаренко, прессекретар Харківського апеляційного суду:

Колегія суддів проголосила в присутності всіх учасників: а саме прокурора особи громадянина Туреччини, його захисника та перекладача. Саме в їх присутності було проголошено резолютивну частину ухвали колегії суддів. Після цього на прохання учасників їм було надано час, коли вони очікували вже в коридорі після видалення із зали судового засідання копії резолютивної частини ухвали.

І саме в цей час підозрюваний кинувся навтьоки.

Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області:

Ця особа вийшовши з усіма учасниками в коридор, побігла та вибігши з будівлі суду, зникла в невідомому напрямку. Тобто був проміжок часу, коли особу ніхто не контролював. Коли ж особа вийшла із залу судових засідань, то прокурор побачивши, що вона зникла, побіг в її сторону, але вже наздогнати не зміг. Особа зникла на автомобілі. Її вже чекали біля входу до суду.

Поліція задіяла план-перехоплення "Сирена". Та втікача по гарячих слідах не знайшли. Тепер суд і прокуратура сперечаються про те, хто саме мав викликати конвой та стежити за підозрюваним.

Євгенія Бондаренко, прессекретар Харківського апеляційного суду:

Ухвалою колегії суддів встановлено, що контроль за виконанням ухвали виключно здійснює прокуратура.

Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області

Коли суддя розуміє про те, що буде обиратися запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, він заздалегідь повинен повідомити про це конвойну службу, аби працівники поліції конвойної служби прибули до залу судових засідань та конвоювали особу. Прокурор не є оперативним співробітником, прокурор не має за законом права на використання спеціальних засобів, кайданків, зброї.

За фактом поліція порушила кримінальне провадження за статтею "втеча з-під варти". Тепер громадянинові Туреччини загрожує ще до 5 років позбавлення волі. Пошуки його тривають.