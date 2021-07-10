Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опубликовало итоги исследований побочных действий вакцин от COVID-19. В числе главных побочных эффектов эксперты назвали заболевания сердца и сосудов. Результаты исследования опубликованы на сайте EMA.

Проверку проходили четыре вакцины, одобренные для применения в Евросоюзе: Comirnaty (от Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) и Janssen (Johnson & Johnson).

Среди возможных побочных эффектов вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna EMA называет:

миокардит (воспаление сердечной мышцы);

(воспаление сердечной мышцы); перикардит (воспаление ткани, окружающей сердце).

В ЕС после 177 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech было выявлено 145 случаев миокардита и 138 перикардита; после 20 млн доз Moderna - по 19 случаев обоих заболеваний сердца.

Среди возможных побочных эффектов вакцин Johnson & Johnson, Moderna и AstraZeneca:

синдром капиллярной утечки (повышенная проницаемость капилляров, при которой плазма из сосудов может протечь в окружающие ткани). Этот побочный эффект выявили у трех привитых от вакцины Janssen, двое умерли; по всему миру было получено более 18 млн вакцины;

(повышенная проницаемость капилляров, при которой плазма из сосудов может протечь в окружающие ткани). Этот побочный эффект выявили у трех привитых от вакцины Janssen, двое умерли; по всему миру было получено более 18 млн вакцины; синдром Гийена-Барре (СГБ, аутоиммунное заболевание, вызывающее воспаление нервных окончаний, приводит к мышечной слабости и онемениям) - от вакцины Moderna. ЕМА пишет, что "нельзя исключить" возможную связь СГБ с вакцинацией;

(СГБ, аутоиммунное заболевание, вызывающее воспаление нервных окончаний, приводит к мышечной слабости и онемениям) - от вакцины Moderna. ЕМА пишет, что "нельзя исключить" возможную связь СГБ с вакцинацией; комбинация тромбоза (образование тромбов в сосудах) и тромбоцитопении (заболевание, при котором снижается уровень тромбоцитов или нарушается их выработка) - от вакцин Janssen и AstraZeneca (также встречается "очень редко").

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Американские медики ранее жаловались, что вакцина Moderna может вызывать кожные воспаления и высыпания, а Pfizer - лихорадку и недомогания.

Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.

Известно, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.