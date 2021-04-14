Дания полностью отказалась от вакцинации препаратом AstraZeneca [ Редактировать ]
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Дания полностью прекращает применение вакцины от фармацевтической компании AstraZeneca. Об этом 14 апреля официально объявило Датское управление здравоохранения.
Датское управление здравоохранения решило продолжить программу вакцинации от COVID-19 без вакцины AstraZeneca.
Такое решение было принято из-за неоднократных случаев возникновения тромбоза у пациентов. Таким образом Дания стала первой страной, полностью отказавшейся от вакцинирования препаратом AstraZeneca, который называется Vaxzevria.
"По нашей оценке, основанной на научных данных, есть реальный риск серьезных побочных эффектов вакцины от COVID-19 от AstraZeneca. Поэтому мы решили исключить эту вакцину из нашей программы вакцинации. В разгар эпидемии решение продолжить программу вакцинации без эффективной и доступной вакцины от COVID-19 было очень сложным. Однако в нашем распоряжении есть другие вакцины, а пандемия сейчас находится под контролем", -заявил генеральный директор Датского управления здравоохранения Серен Брострем.
В середине марта сразу несколько десятков стран приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о возникновении тромбоза после ее применения. Затем большинство стран возобновило вакцинацию. В начале апреля связь между образованием тромбов и вакциной признали в Европейском агентстве лекарственных средств, но назвали это крайне редким побочным эффектом и осложнением.
Власти США в апреле рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса, разработанной Johnson & Johnson. По состоянию на 12 апреля в США было введено более 6,8 млн доз вакцины J&J. При этом зарегистрировано 6 случаев возникновения редкого и тяжелого типа тромбозов у людей после вакцинации.
Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.
Напомним, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.
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