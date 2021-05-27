Немецкие ученые из Университета имени Гете во Франкфурте и Ульмского университета утверждают, что им удалось найти причину образования тромбов после введения вакцин от коронавируса производства AstraZeneca и Johnson & Johnson. Результаты их исследования опубликованы на портале Research Square.

Как оказалось, причина проблемы - в аденовирусных векторах, которые используются для доставки спайкового белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека.

Спайковый белок направляется не в клеточную жидкость, где коронавирус обычно производит белки, а в ядро клетки. В результате части спайкового белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной, где происходит процесс иммунизации.

Мутировавшие белки затем выводятся клетками в организм, что и вызывает образование тромбов.

Вакцины Pfizer и Moderna доставляют генетический материал спайкового белка в клеточную жидкость, а не в ядро, поэтому введения этих препаратов тромбы не образуются.

В своем исследовании ученые написали, что необходимо сделать, чтобы устранить риск тромбообразования. Для этого необходимо изменить секвенирование спайкового белка, чтобы предотвратить его расщепление.

По данным Financial Times, компания Johnson & Johnson уже связалась с лабораторией Рольфа Маршалека, который является одним из авторов исследования, чтобы получить рекомендации по улучшении своей вакцины.

В Европе из 16 млн человек, привитых вакциной AstraZeneca, по меньшей мере у 142 человек развился тромбоз. В Великобритании из 33 млн человек, получивших этот препарат, тромбы образовались у 309 человек, из них 56 умерли.

Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.

Напомним, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.

Ранее "Подробности" писали о том, как группа крови влияет на склонность к тромбозу и кто в группе риска.