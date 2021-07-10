На Приазов'ї противник гатив із забороненого калібру [ Редактировать ]
На Донбасі, що не день, то обстріли. Ворог від ранку дев'ять разів порушив режим припинення вогню. Гатив із забороненого калібру неподалік від Миронівського та Водяного - це на Приазов'ї.
А також біля Широкиного, Світлодарська та Пісків. Українські бійці у відповідь відкривали вогонь. Бойових втрат немає, рапортують у штабі ООС.
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