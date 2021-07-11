Голова Верховної Ради України в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів підсумки роботи п'ятої сесії ВР.

"Вона була різною. Те що можна віднести в плюси, це можна говорити про реформу судочинства, яка відбувається. Були і проблемні моменти, пов'язані з об'єктивними і суб'єктивними речами. Нам також заважає працювати, як і всій державі заважає, на повну потужність - коронавірус. Ви знаєте, що ми розпочинали свою роботу саме під час ще одного локдауну. Але парламент жодного дня не йшов в локдаун, ми продовжували працювати. Ми працювали в комітетах, в пленарному режимі, і зараз всі звикли. Було багато речей розглянуто, які потребували швидкої реакції Верховної Ради. Це було пов'язано з бюджетом, з боротьбою проти коронавірусу, з дотичними галузями. Для того, аби пройти ці виклики, які стоять перед державою. На жаль і сьогодні будуть стоять. Сьогодні наближаються ще один різновид коронавірусу - Дельта, потрібно бути обережним, але ми продовжуємо свою роботи. Думаю, багато хто с колег не дивлячись на міжсесійний проміжок часу, буде продовжувати виконувати свої функції", - сказав Разумков.

Також Разумков розповів про скандал з депутатом від "Слуги народу" Олександром Юрченко, який скоїв ДТП і накинувся з кулаками на потерпілого. У "Слузі народу" закликали порушника скласти мандат.

"Соромно за те що відбувається. Дійсно, закон повинен бути один для всіх. Сьогодні є проблема, але думаю людина дійде думки, що повинно скласти мандат, бо дуже багато скандалів пов'язано саме з цим народним депутатом. Також є і кримінальна справа в НАБУ, щодо підозри хабарництва. Думаю, що будь-який депутат, який порушує закон, вже не зважаючи на його бажання або не бажання, повинен скласти мандат. Це було б правильно. Але, потрібно шукати механізми, або змінити законодавство, можливо Конституцію, бо саме в Конституції прописано, чому саме депутат може втратити мандат, для того аби такі депутати не ганьбили роботу Верховної Ради України", - сказав Разумков.

Дмитро Разумков розповів, які закони будуть розглядати на новому пленарному тижні.

"Якщо ви подивитесь пленарні засідання Верховної Ради, завжди багато законопроєктів які назавжди можна пройти за пленарні тижні, і це нормальна практика. На минулому тижні билу важкі законопроєкти (зі 150 законів розглянули лише 30 - ред.) в тому числі ВККС. На цьому тижні також будуть розглянуті два закони пов'язані з ВРП, це 5068, 5069 - на них точно піде великий проміжок робочого часу. Можливі і два позачергові засідання ВР. Можливо це буде у вівторок і четвер. Там буде низька питань, які будуть потребувати", - додав він.

Також можливо Верховна Рада буде розглядати питання легалізації марихуани.

"Комітет на цьому наполягає. Але вважаю, що на сьогодні є більш важливі законопроєкти. Я не є прибічником легалізації. На жаль, добре знаємо, що гарні речі потім перетворюються на великі проблеми", - додав Разумков.

Крім того Разумков розповів, що можуть бути розглянуті і позачергові законопроєкти від президента України.

"Я думаю що відповідні листи надійдуть до ВР у понеділок-вівторок. Незабаром ми побачимо той перелік питань, який буде ініціюватися президентом", - додав Разумков.