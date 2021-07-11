14 поїздів, тисячі пасажирів учора на пів дня опинились у транспортній блокаді. Потяги затримували на вокзалах, зупиняли серед лісів та полів. А на перонах та в залах очікування утворились затори -з тих, хто прийшов зустрічати своїх рідних, і тих, хто збирався у подорож.

Найбільше не пощастило пасажирами, які поверталися у столицю з найпопулярніших напрямків - Одеси, Львова та Кам'янця-Подільського. Їхні рейси затримали майже на 5 годин.

А все тому, що втретє за останні пів року зійшов із рейок один з потягів.

Що відбувається на залізниці? Чому квитки дорожчають, а сервіс залишається випробуванням нервів і здоров'я? І як після поїздок у поїздах плачуть навіть зірки?

Вони ламаються.... Горять.... Сходять з рейок.

Началась вибрация и начали вагони отак шататься.

Додають пасажирам сивини. І на кілька годин блокують під'їзди до столиці.

А в потязі "Одеса - Маріуполь" людям довелося буквально їхати "з вітерцем":

Это просто торба, вы такое где-нибудь видели!

Знайомі до болю українські поїзди дарують "незабутні" враження. Хоч у плацкарті, хоч у найдорожчому СВ. Депутат від "Слуг народу" Олександр Качура нещодавно проїхався в люксовому купе - і ось, яку постіль отримав. Один комплект дірявий, інший - брудний.

Не зірковою виявилася поїздка в потязі і для народної артистки Ольги Сумської. Її відео з поїзда "Кременчук - Київ" наробило чимало галасу у соцмережах:

Я їду в купейному вагоні, де немає, увага, кондиціонування!

І це за 40-градусної спеки. І за ціни квитка пів тисячі гривень.

Ольга Сумська, акторка й телеведуча:

Я зачинила двері і зрозуміла, що дихати просто неможливо. Якби ж відчинялося вікно в купе, а там немає ні ручки, нічого. Це тільки вибивати молотком. Що мене врятувало - я просто взяла пляшку води і ось так на себе, масно обливаючись водою, я могла дихати, тому що це просто отак (хекає).

Якщо вже навіть багаті та впливові "плачуть" від купе та люксів наших поїздів, то що казати про економ-варіанти? Ми перевірили на собі один із найбюджетніших маршрутів, яким щодня користуються тисячі українців.

Ми на столичному вокзалі й маємо квитки на звичайну електричку з Києва до Ніжина. Я би не сказала, що дешеві - 80 гривень з людини. І одразу ось написано - без кондиціонування. Щоб ми знали, на що йдемо. Ну що, поїхали?

Спускаємося на платформу і одразу розуміємо: маршрут - затребуваний.

Немало людей, да!

Щойно електричка прибуває, натовп суне всередину. А там починається пекло.

Ось це - моє місце. Поїзд тільки рушив, і я уже задихаюся, тому що сонце світить прямо на мене. Шторок немає, вікно відчинити ніяк не можна, тому що його теж немає і отак доведеться їхати дві години.

Ще кілька зупинок - і у вагоні стає ще тісніше. Хто сидить, хто стоїть, а хто імпровізує.

Як вам поїздка? - Относительно нормально. Наша така доля і все.

Непроста це електричка, це комфортна, а в простих електричках люди стоять, їдуть з роботи і на роботу - і стоять дві з половиною години, уявляєте! - Вагонів мало? - Мало.

Тим часом стовпчик термометра повзе догори. У потязі - плюс 35.

Марина, пасажирка електрички:

Вот мы сели в 15:13, и вот в таком вагоне мы будем ехать до 9 вечера.

Артем, пасажир електрички:

Здесь максимально ужасно, максимально некомфортно - душно, места нет никакого, я последний раз еду в электричке, больше кататься не буду никогда!

Начебто, сидіння нові, у сусідньому вагоні навіть штори є. Але двері - на мотузках. А туалет - один на три вагони.

Тут вода всюди, всюди вода!

Спілкуватися на камеру провідники відмовилися.

Ну, вам же самій, мабуть, не дуже тут працювати? (зачиняє двері перед носом).

Тобто ви нас далі не пропускаєте? - Ні, нема чого ходити. - Нас не пускають у вагон, ми не можемо ходити і знімати.

Більш говірким виявився бригадир поїзда. Але навіть він розводить руками.

Олександр Поліщук, бригадир пасажирського потяга:

Кожен пасажир собі вибирає по ціновій політиці. Хто хоче їхати "з умовами", з кондиціонером, то є експрес першого класу, другого класу. У нас вагон третього класу, тому умови відповідають.

Діватися нікуди. Дві години "сауни" - і нарешті ми...

Доїхали!

Незадоволених сервісом українських потягів - немало. А більшає їх у сезон відпусток і за літніх температур.

Зараз буду їхати і буду варитися півдоби.

Вагони такі допотопні, ще радянського часу бувають!

Немає комфорту, який повинен бути у вагонах, стараємося вирішувати питання - переводимо в інший вагон, де краще: працює кондиціонер, вікна відкриваємо, вентиляцію вмикаємо.

Причина - гроші. За словами провідників, їх в "Укрзалізниці" немає. Куди вони діваються - ми намагалися дізнатися в самій компанії. Але на наші запити вже майже тиждень - жодної реакції.

Сергій Вовк, директор Центру транспортних стратегій:

"Укрзалізниці" катастрофічно не вистачає коштів на оновлення рухомого складу і активів. Як наслідок, ми маємо ті поїзди, які маємо, їх якість не задовольняє ні бізнес, ні звичайних пасажирів. Потреба щороку складає близько 25 млрд грн оновлення фондів.

Держпідприємство не перший рік працює "в мінус". 2019 року чистий збиток становив 2,4 млрда гривень. 2020-го - майже 12 мільярдів, карантин дався взнаки. За перший квартал цього року "Укрзалізниця" вже недоотримала майже два мільярди.

Юлія Гришина, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки стану АТ "Українська залізниця":

За останні років 5 з одного з найуспішніших державних підприємств України, який був одним з основних наповнювачів бюджету, "Укрзалізниця" перетворилася у збиткове підприємство, яке знаходиться в переддефолтному стані.

Фінансову кризу найбільше на собі відчувають самі залізничники. Регулярно погрожують страйками. Їм вже заборгували понад 43 мільярди гривень зарплатні. Водночас у Наглядовій раді Укрзалізниці з грошима, схоже, проблем немає. Ось щомісячні зарплати трьох з її членів - представників від держави. Сотні тисяч гривень. І це лише задекларовані доходи. При тому, що середня зарплата залізничника - 11 тисяч гривень.

Олег Журавльов 92 000 грн/міс. (1 108 380 на рік)

Адомас Азуолас Аудіцкас 185 000 грн на місяць (2 220 495 на рік)

Сергій Лещенко 209 000 грн на місяць (2 515 235 на рік)

На такі зарплати звернули увагу і в парламентській слідчій комісії.

Юлія Гришина, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки стану АТ "Українська залізниця":

Ми розробляємо новий законопроєкт, ми передбачаємо, що заробітна плата членів наглядових рад має відповідати рівню прибутковості підприємства, яким вони керують. Членами наглядової ради повинні бути професійні залізничники, які мають професійну освіту і які мають досвід роботи в цій сфері, мабуть, 10 років.

Депутати вже визнали роботу Наглядової ради незадовільною. А головною проблемою в "Укрзалізниці" назвали саме неефективне керівництво.

А поки що діри в бюджеті "Укрзалізниця" латає як може: здає в оренду вокзали, випускає єврооблігації. І звичайно - підвищує тарифи. До кінця року квитки зростуть у ціні на 20%. Наступного року прогнозують здорожчання ще на чверть. Збільшаться цифри на цінниках і за перевезення вантажів. Уже у вересні тариф може підскочити на 8 відсотків. Однак, за словами експертів, це не допоможе залізниці вибратися з боргової ями.

Сергій Вовк, директор Центру транспортних стратегій:

Зараз після кількох років спадів, перевезення плюс-мінус близько 300 млн тонн щороку, навіть трошки менше. Для того, щоб покривати витрати в поточному часі, "Укрзалізниці" треба перевозити близько 350-360 млн тонн. Тобто їй потрібно шукати нові вантажі. Але замість того, щоб шукати варіанти співпраці, "Укрзалізниця"вибирає інший варіант - вона просто підіймає тарифи.

Піднімаючи тарифи на вантажні перевезення, "Укрзалізниця" ризикує втратити клієнтів. А разом з ними й гроші, якими покривають витрати на пасажирські перевезення. А отже, це означає одне - комфортніше мандрувати залізницею, принаймні найближчим часом, - точно не стане.