Миллиардер, глава Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос пригласил 82-летнюю Уолли Фанк присоединиться к своему полету в космос. Об этом сообщает Безос в Instagram.

Женщина станет четвертым пассажиром, который полетит в космос на первом пилотируемом космическом корабле New Shepard, созданном компанией Blue Origin.

Никто не ждал дольше. Пришло время. Добро пожаловать в команду, Уолли. Мы рады, что вы полетите с нами 20 июля в качестве нашего почетного гостя.

Уолли Фанк родилась в 1939 году в штате Нью-Мексико, где ее родители владели сетью магазинов. В 1960-х она и еще 12 женщин стали участницами программы Mercury 13, в рамках которой их готовили к полету в космос. Однако после завершения обучения, космическую программу закрыли и никто из ее участниц так и не отправился в космос.

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Фанк, по словам Безоса, была лучшей в программе. После этого она работала летным инструктором, а позже стала первой женщиной-следователем Федерального управления гражданской авиации (FAA) и занималась расследованием авиакатастроф.

Вместе с Джеффом Безосом и Уолли Фанк в космос отправятся брат миллиардера Марк Безос и победитель аукциона, имя которого пока не разглашается.

Кроме того, миллиардер Джеф Безос показал марсианский корабль. Он сможет опускаться на поверхность Луны с полезной нагрузкой до шести с половиной тонн, кроме этого, на крыше устройства планируют разместить луноход, проект разрабатывали в течение трех лет.

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