NASA одобрило ракету от Blue Origin для космических запусков [ Редактировать ]
Источник: Blue Origin
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с компанией Blue Origin на осуществление космических запусков с помощью новейшей ракеты New Glenn. Об этом сказано в пресс-релизе NASA.
Компания Blue Origin была создана в 2000 году основателем Amazon и самым богатым человеком в мире Джеффом Безосом для развития космического туризма.
New Glenn - орбитальная тяжелая ракета-носитель с двумя ступенями и дополнительной третьей, при этом первая ступень может использоваться повторно. New Glenn способна выводить на низкую околоземную орбиту грузы массой до 45 тонн, на геопереходную орбиту - до 13 тонн. Первый испытательный запуск New Glenn запланирован на 2021 год.
Контракт с NASA позволяет компании Blue Origin ежегодно участвовать в тендерах на заключение договоров по запуску ракет до конца 2027 года. В документах Blue Origin обозначена как потенциальный поставщик услуг для планетарных космических экспедиций, для миссий наблюдения за Землей, для запуска спутников NASA и других государственных структур.
Помимо разработки ракеты-носителя New Glenn компания Blue Origin занимается постройкой космического корабля Blue Moon. В этом ей помогают компании Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.
Как сообщали "Подробности", что в конце апреля NASA выбрало компании SpaceX, Blue Origin и Dynetics в качестве подрядчиков для создания комического корабля для полета на Луну.
Напомним, что 7 апреля 2020 года президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне и других небесных телах. В документе говорится, что Соединенные Штаты не рассматривают космос в качестве "всеобщего достояния".
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