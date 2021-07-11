Virgin Galactic Unity-22: як пройшла місія першого космічного туриста Річарда Бренсона [ Редактировать ]
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Відсьогодні з'явився перший космічний турист - британський мільярдер Річард Бренсон полетів у космос. У мандрівку вирушив на ракетоплані VSS Unity-22, його розробила компанія, що належить Бренсону.
Разом із засновником на борт потрапили ще п'ятеро представників компанії. Керували польотом двоє пілотів. Загалом мандрівка тривала півтори години - і все транслювали в прямому ефірі. У невагомості пасажири провели лише 4 хвилини? адже політ - суборбітальний. Тобто ракетоплан досягнув межі космосу та атмосфери на висоті 85 кілометрів, і повернувся назад.
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