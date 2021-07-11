Поки українська еліта бореться за конча-заспівські сотки, найбагатші люди світу почали боротьбу за... всесвіт!

Відсьогодні з'явився перший космічний турист - британський мільярдер Річард Бренсон полетів у космос. У мандрівку вирушив на ракетоплані VSS Unity-22, його розробила компанія, що належить Бренсону.

Разом із засновником на борт потрапили ще п'ятеро представників компанії. Керували польотом двоє пілотів. Загалом мандрівка тривала півтори години - і все транслювали в прямому ефірі. У невагомості пасажири провели лише 4 хвилини? адже політ - суборбітальний. Тобто ракетоплан досягнув межі космосу та атмосфери на висоті 85 кілометрів, і повернувся назад.