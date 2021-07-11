Полет миллиардера Ричарда Брэнсона в космос: онлайн-трансляция [ Редактировать ]
Британский миллиардер и основатель компании Virgin Galactic сэр Ричард Брэнсон сегодня, 11 июля, совершит свой первый космический полет. Это будет первый туристический полет в космос.
Запуск космического челнока будет транслировать онлайн. Об этом сообщает Space.com.
70-летний миллиардер и его команда Unity 22 отправятся с космодрома America, штат Нью-Мексико, на летающем аппарате VSS Unity SpaceShipTwo компании Virgin Galactic.
Прямая трансляция этого события начнется в 16:00 по киевскому времени.
Сообщается, что VSS Unity взлетит под крыльями своего самолета-носителя, известного как VMS Eve. На высоте около 15 000 метров Eve сбросит Unity, который продолжит путь самостоятельно.
Предыдущие полеты Unity длились в общей сложности около 90 минут, четыре из которых приходилось на фазу невесомости.
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