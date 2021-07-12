Верховна Рада розгляне півтори сотні питань на останньому робочому тижні [ Редактировать ]
Судова реформа, легалізація медичного канабісу, заборона продажу ліків дітям та Великий державний герб. В останній робочий тиждень перед канікулами, народні обранці вирішили підтягнути всі "хвости". Запланували розглянути аж півтори сотні питань. Аби встигнути, ще й позачергові засідання проведуть. Однак чи вистачить часу, щоб виконати бодай половину запланованого? Знає Анна Каменєва.
На останній тиждень перед канікулами у депутатів плани наполеонівські. Та спершу спікер говорить не про роботу парламентаріїв, а про їхню поведінку. У минулий четвер спровокував аварію та спробував утекти з місця події, а потім ще й накинувся з кулаками на постраждалого водія.
Пізніше в мережі з'явилася інформація, що нардеп був під дією екстазі. І це показав експрес-тест. Сам депутат вживання наркотиків заперечив. Колеги поведінку Юрченка засудили. Та забрати мандат у нього - не вдасться. Він або сам відмовиться від депутатського крісла, або.
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:
Якщо буде судом визнаний і вирок вступить в силу, щодо кримінального правопорушення. Так само по цьому народному депутату, ми ж говоримо про Юрченка, є справа в НАБУ, підозра щодо хабарництва.
Роботу почнуть нардепи з розгляду судової реформи. Мають перезавантажити Вищу раду правосуддя. Та подолати вето президента на ухвалений минулого пленарного тижня закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Депутати так поспішали, що в документі створили правову колізію. Дві норми - про те, у кого ж вирішальний голос при проведенні конкурсу - суперечили одна одній. Тож президент пропонує залишити таку:
Андрій Костін, народний депутат, "Слуга народу":
Щодо ключової ролі наших міжнародних партнерів, а саме незалежних міжнародних експертів ця модель запропонована і підтримується венеційською комісією.
Великий державний герб України, легалізація медичного канабісу, заборона продажу ліків дітям, криміналізація контрабанди, реформа СБУ. І на все це чотири дні. Тож нардепи вже зараз заявили працюватимуть у дві зміни. Позачергові вечірні засідання проведуть у вівторок і четвер. Та до запланованих на розгляд документів у опозиції - є запитання. Слуг запідозрили - у спробі знову втрутитися в мовний закон.
Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":
На четвер стоїть законопроект про зміни в бюджет. Дуже простий законопроект, який був в один рядок про реставрацію, але в цей законопроект за нашою інформацією внесено щонайменше 3 правки правлячої коаліції. Це стосується щодо використання державної мови на телеканалах. 16 липня він має вступити в силу.
І хоча на цей тиждень нардепи запланували майже півтори сотні документів розглянути - просять додати ще.
Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":
Також просимо внести в порядок денний наш багатостраждальний законопроект про податки в гральному бізнесі, може спобуємо на цьому тижні все-таки його прийняти, для того, щоб ця сфера вже повністю була впорядкована.
Сергій Соболєв народний депутат, "Батьківщина":
На профільному комітеті запропонували втричі знизити оподаткування казино і грального бізнесу. На громадян знову ввели черговий податок 5%, за майно, яке вони заробляли десятиліттями я думаю більшого цинізму ми не чули.
Опозиція ж наполягає на негайному розгляді тарифних питань.
Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":
Всупереч тому, що ви обіцяли вдвічі знизити тарифи, тарифи виросли вже зараз більше як на 60%. Нам точно потрібно зараз внести зміни до бюджету, збільшити субсидіальний фонд.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Це було обіцяно всіма фракціями, всіма партіями, коли вони йшли до влади. А коли ця постанова два місяці тому з'явилась в парламенті - про зменшення тарифів, то фракція "Слуга народу" не проголосувала і постанова залишилась не прийнятою. Я наполягаю, щоб ця постанова була прийнята, тому що враховуючи анонсоване урядом збільшення комунальних платежів на опалювальний сезон, ми можемо очікувати соціальних протестів, тому що люди не в змозі будуть сплачувати.
Та чи врахують пропозиції опозиційних фракцій? Поки що в порядку денному ці питання не з'явилися. У п'ятницю - ж Рада чекає на звіт прем'єра.
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