СБУ викрила потужний канал контрабанди наркотиків з арабських країн [ Редактировать ]
Масштабний канал контрабанди речовин для виготовлення наркотиків заблокувала СБУ. Кур'єри під виглядом "туристів" ввозили в Україну спецпрепарати з арабських країн, маскуючи їх під сувенірну та кондитерську продукцію. Одного з них днями затримали в аеропорту "Бориспіль".
Вартість вилученого, за цінами "чорного ринку", майже 4 мільйони гривень. Відкрито кримінальне провадження.
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