Ілон Маск збирається залишити Землю [ Редактировать ]
Ілон Маск готується летіти в космос, але не на своєму кораблі.
Мільярдер і засновник компанії SpaceX забронював путівку у британського колеги - Річарда Бренсона. Той уже побував у космосі на кораблі своєї компанії Virgin Galаctic. Подорож відбулася минулої неділі. Тоді Бренсон з екіпажем піднялися на суборбітальну висоту - 80 кілометрів. У невагомості команда пробула кілька хвилин.
Квиток у таку космічну мандрівку коштує 250 тисяч доларів.
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