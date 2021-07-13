Кофе стремительно дорожает: в чем причина [ Редактировать ]
Источник: Paramount Coffee
Мировые цены на кофе растут на фоне сильнейшей засухи в Бразилии, которая является одним из мировых лидеров по его выращиванию. Об этом пишет The Wall Street Journal.
"Я выращиваю кофе более 50 лет и никогда не видела такой сильной засухи, как в прошлом году и в этом году", - рассказала журналистам Кристина Валле, производитель кофе в третьем поколении из бразильского штата Минас-Жерайс.
По прогнозам министерства сельского хозяйства США, урожай арабики в Бразилии в этом году упадет на 15 миллионов 60-киллограмовых мешков по сравнению с прошлым годом, что станет самым значительным снижением за 18 лет.
Цены на арабику - основной вид кофе, производимый в Бразилии, - в июне выросли до максимума с 2016 года. Цены на фьючерсы зерен кофе арабика на торгах в Нью-Йорке за три последних месяца увеличились на 18%.
Динамика фьючерсов на арабику на бирже в США
Цены на кофе растут еще и потому, что два других крупных производителя - Колумбия и Вьетнам - испытывают трудности с его отправкой потребителям. На Вьетнам приходится более трети мировых поставок робусты, поэтому цены на этот вид кофе тоже растут.
За последние три месяца на бирже в Лондоне робуста подорожала на 30%, цена достигла максимума за последние два года.
Динамика фьючерсов на робусту на бирже в Лондоне
Напомним, что ранее "Подробности" писали о том, почему нельзя пить кофе в жару.
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