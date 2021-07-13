У двух жительниц Закарпатской области, которые не так давно приехали из России, подозревают заболевание "Дельта" штаммом коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк

По его словам, у одной из заболевших очень тяжело проходило лечение и она даже попала в реанимационное отделение. Анализы направили из Киева в европейскую лабораторию.

Речь идет о двух молодых женщинах, которые вернулись на Закарпатье из России. Одна из них две недели провела у нас в реанимации, очень тяжело проходило лечение. Именно поэтому мы направили их анализы в Киев, а уже оттуда их направили на исследование в Европейскую лабораторию, где подтвердят или опровергнут наличие у наших пациентов штамма Delta.

Отмечается, что результаты исследований станут известны в течение нескольких дней. В настоящее время пациенток успели выписать домой.

Читайте также, в Украине в ближайшее время может вырасти количество зараженных штаммом коронавируса "Дельта". Больных с подозрением на заболевание, вызванное именно индийским штаммом, уже стало больше, правда ли украинцы массово заразились штаммом Дельта, можно будет уже на следующей неделе.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание, на котором обсудил готовность к потенциальной вспышке нового штамма коронавируса в Украине. Сейчас в Европе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма "Дельта" и в Украине эта мутация также зафиксирована.

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