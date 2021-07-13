В столице в ночь на понедельник, 12 июня, установился температурный рекорд. Тогда температура воздуха не опустилась ниже 22 градусов тепла.

Согласно данным Центральной геофизической обсерватории, в столице с начала 2021 года был установлен 21 температурный рекорд.

Отмечается. что предыдущее природное "достижение" составило 21.4 градуса выше ноля, что на 0,6 ниже, чем зафиксировали сейчас.

Ранее мы писали, что температура воздуха в столице поднялась до рекордного значения даже по сравнению с 24 июня. При этом в четверг также был установлен температурный рекорд. Максимальная температура воздуха 24 июня не опускалась ниже 22,2 градусов выше ноля, тогда как рекорд в 1964 году составлял на 1.5 градуса ниже.

Кроме того, в ближайшие дни температура воздуха в Украине повысится до аномальных значений из-за антициклона, центр которого находится над территорией России. Снижение температуры до более комфортных +30 возможно не ранее 20-21 июля.

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