Температура воздуха в столице поднялась до рекордного значения даже по сравнению с 24 июня. При этом в четверг также был установлен температурный рекорд. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической лаборатории имени Бориса Срезневского.

Согласно данным наблюдения в обсерватории, 24 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составила +28,1°С, что на 1,6°С выше рекордного значения температуры для этого дня в 1924 году. Также после полудня максимальная температура воздуха в Киеве поднялась до 35,5 градусов выше ноля, при том, что предыдущий рекорд в 1924 году составлял на 2,3 градуса меньше.

Отмечается, что максимальная температура воздуха 24 июня не опускалась ниже 22,2 градусов выше ноля, тогда как рекорд в 1964 году составлял на 1.5 градуса ниже.

Читайте также, погода в Украине в июле будет довольно переменчивой. Как сообщают синоптики, ожидаются периоды с дождями, сильной жарой, грозами и даже бурей, первая половина июля будет с умеренными температурами. Синоптики аномалий не обещают, а вот последняя декада июня будет жаркой (свыше +30 градусов).

Кроме того, погода в Украине до конца июня и в начале июля готовит синоптические "качели" с перепадом температуры воздуха в десять градусов, а грозовые дожди еще задержатся. В Киеве с 19 до 24 июня температура воздуха будет подниматься, и достигнет показателя в +32 градуса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.