В центрах иммунизации от коронавирусной инфекции в Тернопольской области начнут делать прививки препаратом от компании Pfizer только по выходным. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского областного лабораторного центра.

В приоритете иммунизации будут находится пожилые люди, а также граждане, у которых были диагностированы сопутствующие заболевания, отягощающие развития COVID-19.

Только в выходные дни вакцину Comirnaty от Pfizer/BioNTech теперь будут использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации, где она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

Отмечается, что такое решение касается пунктов вакцинации в Тернополе, Залещиках, Черткове, а также Бережанах. Оно вступит в силу с 17 июля 2021 года.

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Кроме того, вакцину Pfizer будут использовать в украинских центрах массовой вакцинации. Она будет доступна для всех желающих, но приоритетом будут пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями, Те, кто получил первую прививку CoronaVac, смогут привиться второй дозой в тех же центрах или в пунктах прививок.

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