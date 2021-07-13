А наша наступна історія про боротьбу за життя. Дворічний Нікіта Крижний хворіє на рідкісне генетичне захворювання. З кожним днем недуга забирає в дитини можливість рухатися, ковтати та навіть дихати. Але шанси на одужання є. В Америці хлопчику можуть надати рятівну терапію. Ірина Розова продовжить.

Ось така зарядка та масаж - щоденні процедури маленького Нікіти. У нього - проблеми з ручками та ніжками. Вони з'явилися, коли хлопчику було лише три місяці. І першою це помітила мама Олена:

Олена Кольцова, мати Нікіти Крижного:

И спустя месяц Нититка вообще не мог подымать ножки, з четырех месяцев он только ручками - подтягивает их.

Далі - почалася біганина по лікарях. Місяці інтенсивних занять фізкультурою і плавання. Але Нікіті - краще не стало. Що з дитиною родина не розуміла, допоки не звернулися в Охматдит.

Олена Кольцова, мати Нікіти Крижного:

Нам наш лечащий врач сказала у Никиты - 99%, что у Никиты у него СМА, что этот малыш безнадежен, рожайте себе другого. Диагноз поставили Никитуличке, когда ему исполнился год и четыре месяца.

Антон Крижний, батько Нікіти Крижного:

Это был ужасный день, мы не понимали на самом деле, что происходит, что делать, потому что мы тогда впервые узнали об этом заболевании, супруга очень много плакала, это было очень тяжело.

Спінально-м'язова атрофія - одна з найбільш рідкісних генетичних хвороб. Через "поломку" генів у людини порушується робота мускулатури ніг, голови та шиї. В Україні діагноз СМА мають лише 270 дітей. І держава не виділяє грошей на лікування таких пацієнтів.

Володимир Мартинюк, директор Українського медцентру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи:

Ми разом з батьками провели декілька діагностичних різних тестів, для того, щоб бути впевненими, що ми не помиляємося, діагноз підтвердився і в українських генетичних лабораторіях і в іноземних генетичних лабораторіях, це захворювання відноситься до орфанних захворювань, рідкісних захворювань і воно, на жаль, має прогресуючий характер.

Ще п'ять років тому лікування СМА не існувало, але сьогодні шанси на повне одужання дворічного Нікіти Є. В організм людини вводять препарат, який впливає на генетичний код і замінює "зламаний" ген на новий. Надати таке лікування Нікіті Крижному погодилися в Америці. От тільки вартість - два мільйони триста тисяч доларів.

Олена Кольцова, мати Нікіти Крижного:

Все помогают, помогают кто чем может, кто листовки расклеит, кто с коробочкой пойти деньги собирать, кто на работе у себя просит.

Аби зібрати необхідну суму - американська клініка дала родині два місяці. І що раніше Нікіта пройде цю рятівну терапію, то більше в нього шансів на життя. Допомогти хлопчику можете й ви.

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Крижний Антон Ігорович (батько Нікіти)