По меньшей мере 1 146 беженцев утонули при попытке добраться до Европы по морю в первой половине 2021 года. Об этом сообщила Международная организация по миграции, передает AP. Это вдвое больше, чем в первой половине 2020-го - тогда погибли 513 мигрантов.

Среди погибших мигрантов, чей пол и возраст удалось установить, 50 детей, 409 мужчин и 104 женщины.

Самым опасным считается путь в центральной части Средиземного моря - между Ливией и Италией. На нем погиб 741 человек.

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В Атлантическом океане между Западной Африкой и испанскими Канарскими островами утонули 250 человек. Минимум 149 человек погибли на маршруте Западного Средиземноморья в Испанию.

В ООН заявляют, что фактическое число погибших на пути в Европу может быть намного выше, поскольку о многих кораблекрушениях не сообщается, а информацию трудно проверить.

В 2020 году, когда карантинные мероприятия из-за пандемии затруднили перемещение между странами, количество беженцев и мигрантов, прибывающих в Европу морем, упало до минимума с 2015 года. В прошлом году в Европу прибыл 1 млн человек, большинство - беженцы, спасающиеся от войны в Сирии.

Самое смертоносное кораблекрушение в этом году у берегов Ливии 22 апреля у берегов Ливии, когда 130 человек утонули, несмотря на многочисленные сигналы бедствия.

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Напомним, что Евросоюз столкнулся также с волной миграции из Беларуси. Президент страны Александр Лукашенко пообещал не мешать мигрантам с Ближнего Востока "идти в просвещенную, теплую, уютную Европу". Литве даже пришлось объявить чрезвычайное положение из-за мигрантов из Беларуси.