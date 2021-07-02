Служба охраны государственной границы Литвы требует ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с масштабным потоком мигрантов из Беларуси. Только за последние сутки пограничники зафиксировали рекордное количество нелегалов.

"Центр чрезвычайных операций подал предложение Министерству внутренних дел объявить чрезвычайное положение. Мы надеемся, что министерство оценит наш запрос и примет соответствующие решение",- сказал заместитель председателя пограничной службы Видас Мачайтис.

Отмечено, что за прошедшие сутки были задержаны 150 нелегалов.

"Если в прошлом году у нас было около 70 нелегальных мигрантов, то в этом году мы уже имеем более 800 - поток увеличился в одиннадцать раз",- подчеркнул Мачайтис.

По его словам, под жилье этим людям планируют обустроить помещение школы.

"Сейчас устанавливают кровати, везут постельное белье, полиция и пограничники обеспечат охрану, организуют поставки питания",- рассказал заместитель председателя пограничной службы.

Он отметил, что помещение на заставах в Варени и Вильнюсе заполнены.

"В настоящее время люди просто сидят на полу, поскольку в наших заведениях не предусматривалось такое большое количество беженцев",- отметил Мачайтис.

Он также подчеркнул, что потоки нелегальных мигрантов являются рекордными.

"Задержать 161 нелегала за две ночи - таких цифр в истории нашей службы еще не было",- сказал Мачайтис.

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