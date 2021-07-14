В городе Узин, неподалеку от Белой Церкви загорелось предприятие "Хутровик". Пожар случился на крыше, а также на мансарде офисного и производственного помещения.

Огонь пылает на площади 400 квадратных метров. Возгорание было полностью ликвидировано в 09:58, при этом тушение в настоящее время продолжается.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают причину возникновения пожара на предприятии.

Читайте также, в Днепре в жилом доме случилось возгорание крыши. Внутри строения проживают 4 семьи, происшествие случилось около 19:00 на улице Исполкомовской, в результате возгорания полностью была уничтожена кровля здания.

Кроме того, во Львове вспыхнул пожар в одном из ночных клубов. В момент возгорания на территории развлекательного заведения находились 300 человек, в результате возгорания на улице Черновола, к счастью, нет пострадавших или погибших.

Ранее мы писали, в Тернопольской области спасатели вторые сутки тушат пожар на полигоне твердых бытовых отходов. На месте происшествия работают четыре единицы техники ГСЧС и 16 спасателей, к ликвидации возгорания дополнительно привлекли восемь единиц техники коммунальных служб.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.