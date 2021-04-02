В Харькове на предприятии по переработке семян подсолнечника на масло произошел взрыв, который унес жизнь человека.

Страшная трагедия произошла на улице Новомосковской рано утром. На воздух взлетел резервуар, который находился на территории одного из ангаров.

В металлическом ангаре произошел взрыв резервуара. В результате взрыва данное здание было разрушено. Наблюдалось горение обломков и остатков оборудования на площади 600 кв.м.

Отмечается, что на месте пожара спасатели обнаружили тело погибшего работника 1997 года рождения, еще один рабочий 1983 года рождения получил ожоги лица и его госпитализировали в ожоговый центр Харькова. Возгорание было локализовано в 5:39, сейчас спасатели занимаются ликвидацией локальных мест горения.

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Кроме того, в Киеве, в Голосеевском районе произошел взрыв на предприятии, пострадали двое работников. Как сообщили правоохранители, предварительно причиной взрыва стали сварочные работы, медики оперативно оказали пострадавшим необходимую помощь.

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