На территории австралийского города Сидней из-за сильной вспышки коронавирусной инфекции было принято решение о продлении карантина. Ограничения будут действовать до 30 июля.

В Сиднее за последнее время зафиксировали 97 случаев COVID-19. Такое решение связанно с тем, что в стране планируют в ближайшее время выйти из изоляции.

Всегда больно говорить об этом, но нам необходимо продлить срок действия ограничений, по крайней мере, еще на две недели. Мы хотим выйти из этой изоляции как можно скорее, и именно поэтому у нас есть такие условия, какие есть.

Отмечается, что локдаун, действующий с 26 июня, будет снят только тогда, когда число новых случаев заболевания приблизится к нулю.

Читайте также, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал отмену карантина, несмотря на резкий рост числа новых случаев COVID-19. В ночные клубы и развлекательные заведения, которые вмещают большое количество людей, будут пускать только с паспортом вакцинации.

Кроме того, в Египте ослабили ограничения, связанные с коронавирусом. Теперь гостиницы, рестораны и кинотеатры смогут вмещать больше гостей, теперь в этих заведениях смогут принимать 70% посетителей от общего количества мест, хотя до этого разрешалось 50% от вместимости.

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