В Египте с воскресенья, 4 июля, ослабили ограничения, связанные с коронавирусом. Теперь гостиницы, рестораны и кинотеатры смогут вмещать больше гостей.

Кабинет министров Египта в воскресенье ослабил лимиты гостей для отелей, ресторанов, кинотеатров и театров.

Теперь в этих заведениях смогут принимать 70% посетителей от общего количества мест, хотя до этого разрешалось 50% от вместимости.

Ослабление карантинных ограничений связано с замедлением распространения коронавируса.

Ослаблять ограничения в Египте начали постепенно 1 июня. Согласно официальным данным, в субботу был зарегистрирован 181 новый случай от COVID-19 и 27 смертей от этого заболевания.

Ранее сообщалось, что послов Германии и Франции вызвали в МИД Украины.