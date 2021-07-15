В Харьковской области при транспортировке вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Pfizer, случилось нарушение холодовой цепи, что привело к порче почти 10 тысяч доз препарата. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Харьковской ОГА.

ЧП произошло на коммунальном предприятии "Харьковской областной аптечный склад", куда ГП "Укрмедпостач" поставили на хранение 21600 доз вакцины Comirnaty. При получении препарата и грубом нарушении условий хранения были уничтожены 9360 доз.

1 июля 2021 года были направлены соответствующие письма в ГП "Укрмедпостач" и в Министерство здравоохранения Украины. Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП "Укрмедпостач". Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области.

Отмечается, что вакцину Pfizer будут использовать в украинских центрах массовой вакцинации. Она будет доступна для всех желающих, но приоритетом будут пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями, в Украине в пунктах прививок используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.

Кроме того, в центрах иммунизации от коронавирусной инфекции в Тернопольской области начнут делать прививки препаратом от компании Pfizer только по выходным. Такое решение касается пунктов вакцинации в Тернополе, Залещиках, Черткове, а также Бережанах.

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