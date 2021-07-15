Видеоигры по подписке появятся в 2022 году Источник: Netflix

Стриминговый сервис Netflix в 2022 году добавит в свою подписку видеоигры. Компания не планирует брать дополнительную плату за доступ к ним. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Новое направление возглавит Майк Верду - бывший топ-менеджер игровых подразделений Electronic Arts и Facebook. В ближайшее время он начнет собирать команду.

В Facebook Майк Верду отвечал за разработку очков виртуальной реальности Oculus, а в Electronic Arts - за мобильные игры.

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Видеоигры дают Netflix еще один способ привлечь новых клиентов, а также предлагают то, что в настоящее время не предлагает ни один из его прямых конкурентов. Walt Disney, WarnerMedia AT&T и Amazon имеют доступ к спортивным трансляциям в прямом эфире, но у них нет игр в своих основных видеосервисах.

По количеству контента (45 тыс. часов видео) HBO Max значительно опережает Disney+ (3,34 тыс.) и Apple TV+ (меньше тысячи). В то же время с Netflix и Hulu новичок пока конкурировать не сможет: у стриминг-гигантов в сумме около 100 тыс. часов видео.

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В конечном итоге этот шаг может облегчить Netflix оправдание роста цен в ближайшие годы. Игры также служат для продвижения существующих шоу на рынок.

Сегодня существует целый ряд игровых сервисов по подписке. Крупнейший из них - Xbox Game Pass - имеет свыше 18 млн подписчиков. Также существуют PlayStation Now, EA Play, Ubisoft+.

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Напомним, что стриминговый сервис Netflix пришел в Украину в январе 2016 года.