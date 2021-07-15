Netflix добавит видеоигры в свою подписку [ Редактировать ]
Источник: Netflix
Стриминговый сервис Netflix в 2022 году добавит в свою подписку видеоигры. Компания не планирует брать дополнительную плату за доступ к ним. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Новое направление возглавит Майк Верду - бывший топ-менеджер игровых подразделений Electronic Arts и Facebook. В ближайшее время он начнет собирать команду.
В Facebook Майк Верду отвечал за разработку очков виртуальной реальности Oculus, а в Electronic Arts - за мобильные игры.
Видеоигры дают Netflix еще один способ привлечь новых клиентов, а также предлагают то, что в настоящее время не предлагает ни один из его прямых конкурентов. Walt Disney, WarnerMedia AT&T и Amazon имеют доступ к спортивным трансляциям в прямом эфире, но у них нет игр в своих основных видеосервисах.
По количеству контента (45 тыс. часов видео) HBO Max значительно опережает Disney+ (3,34 тыс.) и Apple TV+ (меньше тысячи). В то же время с Netflix и Hulu новичок пока конкурировать не сможет: у стриминг-гигантов в сумме около 100 тыс. часов видео.
В конечном итоге этот шаг может облегчить Netflix оправдание роста цен в ближайшие годы. Игры также служат для продвижения существующих шоу на рынок.
Сегодня существует целый ряд игровых сервисов по подписке. Крупнейший из них - Xbox Game Pass - имеет свыше 18 млн подписчиков. Также существуют PlayStation Now, EA Play, Ubisoft+.
Напомним, что стриминговый сервис Netflix пришел в Украину в январе 2016 года.
по теме
"Ведьмак" выйдет на Netflix 17 декабря. Сезон будет состоять из восьми серий и будет рассказывать о взаимоотношениях Геральта и Цири после их первой встречи друг с другом.
А что, если бы Халк превратился в милую и добрую гигантскую красную панду?
Создание реестра лиц с ограниченным доступом в игорные заведения является требованием закона об азартных играх. Человек с игорной зависимостью (лудоман - ред.) может быть занесен в реестр тремя способами
Лазурове узбережжя - знову сяє розкішшю. Після дворічної перерви - Канни прийматимуть 74 кінофестиваль. Торік подію скасували через пандемію. Цьогоріч кінофорум мав відбутися у травні
На съемках в Костроме у Ростислава Гулбиса случилось обострение панкреатита. В его фильмографии съемки в сериалах "Полицейский с Рублевки" и "Нагиев на карантине", фильмах "Чернобыль: Зона отчуждения", "Практика", "Кома", "Проклятый чиновник", "После Чернобыля"