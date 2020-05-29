27 мая в США запустили стриминговый сервис HBO Max от телеканала HBO, принадлежащего Warner Media. Новичок намерен конкурировать с такими гигантами, как Netflix и Amazon. Об этом сообщает Bloomberg.

Сейчас онлайн-кинотеатр доступен только в США, дойдут ли эксклюзивы платформы легально до Украины, пока неясно. Стоимость ежемесячной подписки - $14,99.

На HBO Max будет контент всех сервисов HBO: "Игра престолов", "Клан Сопрано", "Хранители", "Эйфория", "Теория большого взрыва", "Рик и Морти", "Секс в большом городе", "Южный парк" и другие. Кроме того, на площадке будут доступны мультфильмы и фильмы студиии Warner Bros., в том числе обо всех героях комиксов DC: Бэтмене, Чудо-женщине, Аквамене, Джокере и других.

Один из самых громких анонсированных проектов платформы - специальный часовой выпуск сериала "Друзья", снятый через 16 лет после окончания последнего сезона. В съемках примет участие все шесть актеров: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Мэттью Перри. Эпизод должен был выйти 27 мая, в день запуска сервиса, однако съемки перенесли из-за коронавируса. Предполагается, что новый эпизод выйдет в конце лета. Старые сезоны "Друзей" на платформе тоже будут: HBO Max выкупил права на все сезоны у Netflix за $425 млн.

На сервисе HBO Max будут выходить и оригинальные шоу. К моменту запуска доступны: реалити-соревнование танцоров вога Legendary, четырехчасовой спешл "Времени приключений" "Adventure Time: Distant Lands", романтический сериал с Анной Кендрик "Love Life", новые серии мультсериала "Looney Tunes".

Из других заявленных премьер, которые выйдут позже: "Дюна: Сестринство" режиссера Дени Вильнева по вселенной Фрэнка Герберта, "The Outsider" по Стивену Кингу, хоррор-сериал "Страна Лавкрафта" от продюсеров Джей Джей Абрамса и Джордана Пила, сериал "Бортпроводница", созданный актрисой и продюсером Кейли Куоко (сыграла Пенни в "Теории большого взрыва"), продолжение сериала "Сплетницы", новый анимационный фильм "Гремлины: Секреты Могвая" и многое другое.

По количеству контента (45 тыс. часов видео) HBO Max значительно опережает Disney+ (3,34 тыс.) и Apple TV+ (меньше тысячи). В то же время с Netflix и Hulu новичок пока конкурировать не сможет: у стриминг-гигантов в сумме около 100 тыс. часов видео.

Напомним, что из-за всеобщего карантина, введенного после начала пандемии коронавируса, Netflix и YouTube снизили качество видео для европейских пользователей, чтобы не допустить перегрузки сетей.