ВМС України отримали перший турецький ударний безпілотник "Байрактар-2" [ Редактировать ]
Військово-морські сили України отримали перший турецький ударний безпілотник "Байрактар-2", по це повідомили в Міноборони. Нині проводять остаточні приймальні випробування комплексу.
Міністр оборони Андрій Таран зазначив: новий дрон здатен вражати надводні і наземні об'єкти супротивника високоточними засобами - це дасть змогу ефективніше обстежувати і захищати узбережжя та акваторії Чорного й Азовського морів.
Нагадаємо, турецькі "Байрактари" добре зарекомендували себе під час війни за Нагірний Карабах між Азербайджаном та Вірменією восени минулого року.
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