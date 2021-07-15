Військово-морські сили України отримали перший турецький ударний безпілотник "Байрактар-2", по це повідомили в Міноборони. Нині проводять остаточні приймальні випробування комплексу.

Міністр оборони Андрій Таран зазначив: новий дрон здатен вражати надводні і наземні об'єкти супротивника високоточними засобами - це дасть змогу ефективніше обстежувати і захищати узбережжя та акваторії Чорного й Азовського морів.

Нагадаємо, турецькі "Байрактари" добре зарекомендували себе під час війни за Нагірний Карабах між Азербайджаном та Вірменією восени минулого року.