Ані злету, ані посадки: Одеський аеропорт не прийматиме літаки [ Редактировать ]
Ніхто нікуди не летить. Аеропорт Одеси сьогодні не приймав та не відправляв літаків - і так буде до завтра. Чому для деяких пасажирів це стало несподіванкою? І як вирішували цю проблему авіакомпанії?
Ось так сьогодні виглядало табло Одеського аеропорту: Шарм-еш-Шейх, Бориспіль, Стамбул - усі прибуття та відправлення літаків скасовано.
В аеропорту кажуть: ще два тижні тому на сторінці у Фейсбуці попереджали: 15 та 16 липня до дванадцятої години летовище не працюватиме. Пов'язано це з підготовкою до відкриття нової злітно-посадкової смуги.
Марія Севастьянова, прессекретар Міжнародного аеропорту "Одеса":
Завтра буде відкриття, завтра вже починає діяти і експлуатуватись нова злітно-посадкова смуга - і з дванадцятої години за штатним розкладом будуть виконуватись всі рейси.
Тож літаки, які мали скористатися одеським летовищем, спрямували в інші міста. Для пасажирів авіакомпанії організували трансфер. Ось, наприклад, автобус везе людей із Одеси до Миколаєва, а звідти вони полетять уже до Тбілісі, як планували.
Карина Яковлева, пасажирка рейсу "Одеса - Тбілісі":
Как вы видите, у нас не самые лучшие в данном автобусе условия и на самом деле до отъезда я очень сильно пыталась у авиакомпании узнать - будет ли какой-то трансфер или нет - так как нам не давали никакой информации! Мне обещали, что мне ответят по и-мэйлу, мне не ответили, но хотя бы, слава Богу, нам написали потом, что мы вообще уезжаем!
Проте так пощастило не всім. Приміром, ця родина з Києва про те, що рейси скасовано, дізналася, лише коли прибула до аеропорту. Люди шоковані!
Марія Фролова, пасажирка рейсу "Одеса - Бориспіль":
Мы приехали заранее, за три часа. Здесь - огромный сюрприз: отменили рейсы, нас не предупредили, ничего не пришло ни на почту, никуда - и мы немножко в прострации, потому что я не знаю, как нам улетать назад: мы рассчитывали сегодня уже быть в Киеве!
В аеропорту кажуть: індивідуальне інформування пасажирів - це компетенція авіакомпаній, які продали людям квитки. Що ж до нової злітно-посадкової смуги, то вона буде майже три кілометри завдовжки. Очікується, що після її відкриття аеропорт зможе обслуговувати два мільйони пасажирів на рік.
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