Назначение главы МВД: когда проголосует Рада [ Редактировать ]
В пятницу, 16 июля, Верховная Рада, проголосует за назначение нового министра внутренних дел Украины. Этот вопрос будет первым в повестке дня завтрашнего пленарного заседания. Об этом сообщается на официальном портале Рады.
Так, депутаты сначала проголосуют за назначение Дениса Монастырского новым главой МВД, а уже потом начнут рассматривать другие вопросы повестки дня.
Напомним, что Арсен Аваков написал заявление об отставке. Также Зеленский предложил кандидата на должность Авакова
Ранее президент Украины рассказывал о том, будет ли наказан Арсен Аваков в случае, если обвиняемых в деле об убийстве Павла Шеремета признают невиновными.
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