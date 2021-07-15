Сумнівна боротьба з контрабандою: помилки у митній декларації загрожують в'язницею - експерт [ Редактировать ]
Припустився помилки в митній декларації - сідай за ґрати! Ризиків у новому законі про криміналізацію контрабанди більше, аніж перспектив, кажуть експерти. Саму ідею посилити відповідальність - бізнес підтримав. А от інші положення - активно критикують. Чому?
300 мільярдів гривень, які щороку пропливають повз державний бюджет.
Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики:
Контрабанда є одним з тих фактів, якій загрожує нашій національній безпеці і дійсно на часі її криміналізація.
А отже, за контрабанду необхідно карати тюрмою та великими штрафами. Відповідний закон депутати ухвалили в першому читанні. Але з нюансом. Кримінал загрожує не лише за контрабанду, а й за помилки в митній декларації:
Валерій Губарєв, експерт з митних питань:
Тобто внесення в декларацію недостовірних відомостей. Декларацію заповнює тільки митний брокер, декларант, або митний брокер.
Ольга - митний брокер. Саме вона від імені підприємця, який завозить товар з-за кордону, відповідає за вантаж. Подає декларацію, в якій зазначає вагу та кількість речей. Усю цю інформацію жінка бере з документів, які надає імпортер.
Ольга Іванова, митний брокер:
Ми ж не перевіряємо - де був завантажений вантаж, який він був завантажений, хто його туди поклав. Ми можемо перевірити документи і можемо зробити фізичний огляд.
А це, каже Ольга, може тривати не одну добу. Якщо ж відповідальність за декларування посилять, перевіряти доведеться чи не кожний вантаж. У підсумку замість чотирьох годин митного оформлення - вантажі будуть простоювати на митницях тижнями. Що ж до помилок, Ольга пояснює: вже й зараз за це можна втратити ліцензію.
Ольга Іванова, митний брокер:
У мене було одинадцять посилок, і всі одинадцять посилок йшли окремими деклараціями, і я допустила в них одну й ту саму помилку. Так, слава Богу, що на той момент, вони викликали, і я змогла там на комісії довести, що це була похибка.
За які саме похибки каратимуть строком - у новому законі не конкретизували.
Ольга Іванова, митний брокер:
Кожну ситуацію треба розглядати окремо, не можна казати - "все, завтра за кожну помилку ти відповідаєш кримінально". Що значить кримінально? Поясніть?
Окрім представників бізнесу, за законопроєктом фігурантом кримінального порушення може стати й сам митник.
Тетяна Острікова, експерт з економічних питань:
Така практика призведе не до спрощення зовнішньоекономічної діяльності, не до притоку інвестицій, як сьогодні декларує влада, а навпаки - до посилення силового тиску на бізнес. А представник митного органу буде не сприяти у митному оформленні товарів, а навпаки - буде шукати причини для відмови у митному оформленні.
Валерій Губарєв, експерт з митних питань:
Сьогодні декларант має право внести зміни, або відкликати свою ж митну декларацію. Цей закон 5420 взагалі нівелює це право, оскільки жоден митник не надасть дозволу на відкликання, чи зміни в декларацію, розуміючи, що поряд стоячий слідчий буде вважати ознаки кримінального правопорушення.
До того ж, додають експерти, ці норми суперечать положенням Всесвітньої митної організації.
Тетяна Острікова, експерт з економічних питань:
Випуск товарів у вільний обіг має бути відокремлений від остаточного визначення мит і податкових платежів, тому що треба вірити вартості - тій митній ціні, яка вказана в рахунку-фактурі, в інвойсі, а потім держава мусить мати можливість донарахувати податки й мита. І якщо вона буде вважати, що товар підлягає більшому оподаткуванню - і це якраз митний постаудит і це якраз один зі стовпів, на яких базується митна справа.
Парламентарії пообіцяли - після канікул законопроєкт доопрацювати.
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