Припустився помилки в митній декларації - сідай за ґрати! Ризиків у новому законі про криміналізацію контрабанди більше, аніж перспектив, кажуть експерти. Саму ідею посилити відповідальність - бізнес підтримав. А от інші положення - активно критикують. Чому?

300 мільярдів гривень, які щороку пропливають повз державний бюджет.

Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики:

Контрабанда є одним з тих фактів, якій загрожує нашій національній безпеці і дійсно на часі її криміналізація.

А отже, за контрабанду необхідно карати тюрмою та великими штрафами. Відповідний закон депутати ухвалили в першому читанні. Але з нюансом. Кримінал загрожує не лише за контрабанду, а й за помилки в митній декларації:

Валерій Губарєв, експерт з митних питань:

Тобто внесення в декларацію недостовірних відомостей. Декларацію заповнює тільки митний брокер, декларант, або митний брокер.

Ольга - митний брокер. Саме вона від імені підприємця, який завозить товар з-за кордону, відповідає за вантаж. Подає декларацію, в якій зазначає вагу та кількість речей. Усю цю інформацію жінка бере з документів, які надає імпортер.

Ольга Іванова, митний брокер:

Ми ж не перевіряємо - де був завантажений вантаж, який він був завантажений, хто його туди поклав. Ми можемо перевірити документи і можемо зробити фізичний огляд.

А це, каже Ольга, може тривати не одну добу. Якщо ж відповідальність за декларування посилять, перевіряти доведеться чи не кожний вантаж. У підсумку замість чотирьох годин митного оформлення - вантажі будуть простоювати на митницях тижнями. Що ж до помилок, Ольга пояснює: вже й зараз за це можна втратити ліцензію.

Ольга Іванова, митний брокер:

У мене було одинадцять посилок, і всі одинадцять посилок йшли окремими деклараціями, і я допустила в них одну й ту саму помилку. Так, слава Богу, що на той момент, вони викликали, і я змогла там на комісії довести, що це була похибка.

За які саме похибки каратимуть строком - у новому законі не конкретизували.

Ольга Іванова, митний брокер:

Кожну ситуацію треба розглядати окремо, не можна казати - "все, завтра за кожну помилку ти відповідаєш кримінально". Що значить кримінально? Поясніть?

Окрім представників бізнесу, за законопроєктом фігурантом кримінального порушення може стати й сам митник.

Тетяна Острікова, експерт з економічних питань:

Така практика призведе не до спрощення зовнішньоекономічної діяльності, не до притоку інвестицій, як сьогодні декларує влада, а навпаки - до посилення силового тиску на бізнес. А представник митного органу буде не сприяти у митному оформленні товарів, а навпаки - буде шукати причини для відмови у митному оформленні.

Валерій Губарєв, експерт з митних питань:

Сьогодні декларант має право внести зміни, або відкликати свою ж митну декларацію. Цей закон 5420 взагалі нівелює це право, оскільки жоден митник не надасть дозволу на відкликання, чи зміни в декларацію, розуміючи, що поряд стоячий слідчий буде вважати ознаки кримінального правопорушення.

До того ж, додають експерти, ці норми суперечать положенням Всесвітньої митної організації.

Тетяна Острікова, експерт з економічних питань:

Випуск товарів у вільний обіг має бути відокремлений від остаточного визначення мит і податкових платежів, тому що треба вірити вартості - тій митній ціні, яка вказана в рахунку-фактурі, в інвойсі, а потім держава мусить мати можливість донарахувати податки й мита. І якщо вона буде вважати, що товар підлягає більшому оподаткуванню - і це якраз митний постаудит і це якраз один зі стовпів, на яких базується митна справа.

Парламентарії пообіцяли - після канікул законопроєкт доопрацювати.