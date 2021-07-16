Названы самые популярные и редкие детские имена [ Редактировать ]
Названы самые популярные и самые редкие имена новорожденных, которым отдавали предпочтение украинцев первом полугодии 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиций.
Как свидетельствует статистика, самыми популярными именами стали:
- для девочек: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина;
- для мальчиков: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.
Среди трендовых редких имен первого полугодия 2021 года преобладают следующие:
- для мальчиков: Ахиллес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.
- для девочек: Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весняна, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Квитка, Империя, Росинка, Флорентина, Герда, Мелодисон, Ильинка, Аврора.
Смотрите также какими были самые популярные имена, которые украинцы выбирали для своих детей в 2020 году.
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